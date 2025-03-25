Москва, 25 марта, 2025, 14:40 — ИА Регнум. Желание европейских стран сдержать Россию и нанести ей поражение в мировой истории «уже проходили», заявил 25 марта глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Корсун ИА Регнум

Те же цели были у Наполеона и Гитлера, напомнил министр в интервью Первому каналу.

«Желание сдержать Россию, и не просто сдержать, а нанести ей поражение, кто-то даже сказал «надо унизить [президента России Владимира] Путина» — это желание, как оказывается, историки меня могут, наверное, поправить, но моё ощущение истории — что мы всё уже проходили. И Наполеон, и Гитлер — цели были те же», — сказал Лавров.

Наполеон и Гитлер для достижения цели завоевали всю Европу, а сейчас всю Европу пытаются мобилизовать, добавил министр.

Лавров также отметил, что подходы ЕС в отношении украинского конфликта прямо противоречат политике новой администрации США. Министр заявил, что руководители Франции, Британии и некоторых других европейских стран, желающие «накачать» оружием Украину и разместить там «миротворцев», показывают себя как политически несостоятельные мечтатели.

Как передавало ИА Регнум, ранее Лавров назвал киевский режим нацистами, выкормленными для войны всей Европы против России.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что европейские политики желали бы продолжать конфликт на Украине ещё год, поскольку надеются на ослабление России. Рубио отметил, что считает этот план не очень реалистичным.

После инаугурации президента США Дональда Трампа начались переговоры Москвы и Вашингтона по мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом европейские политики сделали целый ряд заявлений в поддержку Киева и продолжения боевых действий.

Так, глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас, комментируя высказывания Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, усмотрела в заявлениях американского лидера «российские нарративы» и попыталась оправдать решение главы киевского режима Владимира Зеленского отменить выборы вопреки конституции тем, что у Украины есть «внешний враг», против которого надо направить «все силы». В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что мир на Украине гораздо опаснее, чем боевые действия.