Краснодарский край, 25 марта, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Специалисты ликвидировали открытое горение на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Площадь работ специалистов не изменилась — очаг локализован на 1250 кв. м», — говорится в сообщении.

Чтобы огонь не разгорелся снова, проводится так называемая пенная атака. К тушению привлечены 340 человек и 122 единицы техники, добавили в оперштабе.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта украинские военные нанесли удар по нефтебазе возле станицы Кавказской с применением трёх беспилотников. Атака привела к разгерметизации резервуара с нефтью и сильному пожару. Площадь возгорания достигла 4,25 тыс. кв. м, пожару присвоили 4-й ранг сложности. Станцию пришлось вывести из эксплуатации.

Удар был нанесён через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого российский лидер поддержал идею главы Белого дома о приостановке на 30 дней ударов по энергообъектам на Украине и сразу отдал соответствующий приказ. К тому времени российские военные запустили семь БПЛА для ударов по энергетической инфраструктуре, связанной с украинским ВПК, но сбили их для выполнения распоряжения. Однако Киев на ответный шаг не пошел.

Позже, 21 марта, произошёл взрыв нефтепродуктов из-за разгерметизации горящего резервуара, после чего пламя распространилось на второй резервуар. Площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м. Первый резервуар, загоревшийся 19 марта, потушили.