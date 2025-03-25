Москва, 25 марта, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Американская сторона понимает, что только в Вашингтоне могут добиться от Киева прекращения терактов и атак. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу, комментируя итоги переговоров в Эр-Рияде.

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

По его словам, США услышали сигналы России по гарантиям безопасности. Американцы понимают, что никто кроме них не сможет прекратить теракты киевского режима и обстрелы гражданских объектов.

России нужны самые чёткие, проверяемые и работающие гарантии с учётом «послужного списка» Киева, подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры представителей России и США. Беседа проходила в закрытом формате и продлилась более 12 часов с тремя перерывами. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

По итогам встречи Карасин заявил, что разговор с американцами был трудным, но интересным и конструктивным, сторонам удалось обсудить много проблем. Он добавил, что переговоры России и США продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и отдельные страны. В Госдепартаменте США сообщили, что обсуждались в том числе мораторий на удары в Чёрном море и восстановление торговых перевозок.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил 25 марта, что в Эр-Рияде делегации обсуждали прежде всего вопросы безопасного судоходства в Чёрном море, как об этом и договорились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Он пояснил, что это были технические консультации, поэтому обнародование их содержания не предполагается. Есть понимание, что контакты будут продолжаться, констатировал Песков.