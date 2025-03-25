Москва, 25 марта, 2025, 14:18 — ИА Регнум. В Эр-Рияде российская делегация попросила представителей США избегать любых двусмысленностей в новой черноморской инициативе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

РИА Новости/Минобороны Турции

Лавров напомнил, что в 2022–2023 годах действовала «зерновая сделка», по условиям которой должны были быть отменены дискриминационные меры в отношении поставок на мировые рынки российских удобрений и сельхозпродукции, однако в тот раз вместо отмены нелегитимных санкций в ОНН просто начали искать в них «лазейки».

«Сейчас наши переговорщики в Эр-Рияде напомнили обо всей этой истории американским коллегам. И сказали, что, учитывая послужной список и самой Украины, и всей черноморской истории, мы хотели бы, чтобы на этот раз никаких двусмысленностей не было», — отметил дипломат.

При этом Лавров добавил, что сами Соединённые Штаты осознают, что только они могут добиться позитивного результата в данном вопросе.

«Черноморскую инициативу в качестве приоритета обсуждали в Эр-Рияде. Наша позиция простая: на слово мы верить не можем этому человеку», — отметил он, имея в виду главу киевского режима Владимира Зеленского.

По словам главы МИД, Москве нужны будут чёткие гарантии исполнения черноморской инициативы в виде прямого приказа из Вашингтона Зеленскому.

Как передавало ИА Регнум, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта обсудили по телефону урегулирование украинского конфликта, а также другие внешнеполитические темы и вопросы двухстороннего взаимодействия государств. Путин конструктивно отреагировал на высказанную Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Чёрного моря.

24 марта в Эр-Рияде состоялась встреча представителей России и США. Делегации общались без журналистов. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами. Российскую сторону представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В повестку встречи входило обсуждение черноморской инициативы.

Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано 25 марта.