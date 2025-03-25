Москва, 25 марта, 2025, 14:14 — ИА Регнум. Госдума 25 марта во втором и третьем чтениях приняла закон о запрете рекламы на сайтах организаций, признанных в России нежелательными или экстремистскими. Об этом сообщает пресс-служба ГД РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Закон устанавливает запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете, а также на ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что подобный запрет уже действует на размещение рекламы на ресурсах иноагентов.

23 марта, комментируя инициативу, председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что доходы от распространяемой рекламы «идут в пользу владельцев ресурсов, которые осуществляют провокационную деятельность и недоброжелательные действия по отношению к нашей стране и её гражданам». По его словам, сами пользователи часто не понимают, что невольно становятся спонсорами контента, который, отметил Володин, лживо порочит Россию.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта российский лидер Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов, а также на рекламу самих этих ресурсов. Ответственность за нарушение этих требований несут рекламодатель и рекламораспространитель.

Если иноагент продолжит размещение рекламных материалов, то ему грозит штраф: для граждан — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс. рублей. Повторное нарушение в течение года будет наказываться в соответствии с УК РФ, наказание может составить до двух лет лишения свободы.