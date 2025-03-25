Красноярск, 25 марта, 2025, 13:59 — ИА Регнум. В Красноярске прошел мультиспортивный инклюзивный фестиваль для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Игры на Енисее». Его организовала общественная организация «Открытые сердца» при поддержке «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Красноярске состоялся инклюзивный спортивный фестиваль

Более ста спортсменов из семи регионов страны состязались в четырех видах спорта: следж-хоккее (паралимпийской версии классического хоккея), горных лыжах, кибер — и фиджитал-спорте. Кроме того, в рамках фестиваля работала площадка ГТО, где все участники могли попробовать силы в сдаче нормативов на выносливость, координацию и ловкость.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Красноярске состоялся инклюзивный спортивный фестиваль

На фестивале было представлено новое VR-приложение для обучения и тренировок по следж-хоккею. Интерфейс приложения адаптирован под индивидуальные потребности следж-хоккеистов: с помощью VR-очков и специализированных котроллеров спортсмены с ограниченными возможностями здоровья могут совершенствовать навыки в виртуальной среде, улучшая подготовку к реальным играм.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Красноярске состоялся инклюзивный спортивный фестиваль

При поддержке «РН-Ванкор» (дочернее предприятие «Роснефти») успешно тренируется следж-хоккейная команда «Красная молния». «Роснефть» поддерживает любительский спорт, компания также финансирует строительство ледовых арен, спортивных комплексов и многофункциональных спортплощадок в регионах присутствия.