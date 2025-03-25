Москва, 25 марта, 2025, 15:41 — ИА Регнум. Несмотря на слухи о возможном возвращении различных зарубежных автомобильных брендов в Россию, массового ухода китайских производителей ожидать не следует. Об этом 25 марта заявил автоэксперт Пётр Баканов в разговоре с ИА Регнум.

EPA/MAXIM SHIPENKOV/TASS

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин сообщил, что в 2025 году российский автомобильный рынок могут покинуть десятки китайских брендов. Подщеколдин уточнил, что речь идёт о моделях малоизвестных производителей, которые за три года так и не наладили продажи в России.

«К нам изначально много брендов пришло, потому что у нас рынок испытывал некоторый голод и, что называется, альтернатив не было. То есть заходи кто может, продавай что хочешь. Соответственно, если мы посмотрим на весь рынок, то мало кто заходил по-серьезному, чтобы основывать здесь производство, локализовать как-то. Все хотели только одного — заработать денег»,— сообщил автоэксперт.

Специалист объяснил, что в последнее время стали появляться слухи о том, что многие зарубежные бренды, которые ушли из России за последние 3 года, могут вернуться. Именно такая шумиха и спровоцировала новости о возможном уходе китайских автобрендов, так как далеко не все выдержат конкуренцию с европейскими или японскими машинами, уточнил собеседник агентства.

«Честно говоря, я бы пока таких смелых прогнозов не строил. Потому что, скажем, еще пока ничего не ясно и это всего лишь слухи. И я бы пока делал очень осторожные прогнозы, сколько будут стоить европейские или японские машины в нынешних реалиях. Вот, например, вернулась марка KJM, но, честно говоря, ее машина, я считаю, переоценена. Поэтому пока китайцам беспокоиться не о чем»,— заявил Баканов.

Автоэксперт рассказал, что ещё существует практика перебрендирования, когда автомобиль одного бренда официально собирается под другим названием. В качестве примера специалист привёл китайские автомобили марки Chery, которые собираются в Калуге под брендом Tenet.

«Да, известно, что Toyota проводила негласное обсуждение с дилерами. Но, опять же, если посмотреть на цену, посмотреть на модели, которые они могут привезти, то это всё равно машины недешевые. Поэтому я не думаю, что все бренды сейчас уйдут. Возможно, временщики — бренды, которые пришли по-быстрому, могут уйти. Ну, такие, например, как VGV, там, SWM, и те, которые продают малыми партиями и которым по сути нечего терять», — сообщил Баканов.

Специалист уверен, что наиболее известные марки из Китая на российском рынке останутся. Собеседник агентства усомнился, что такие бренды, как Chery, Haval, Geely или Changan, захотят потерять такой кусочек рынка.

Как передавало ИА Регнум, ранее Подщеколдин сообщал, что в 2024 году в России было открыто около 600 дилерских центров китайских автомобильных брендов, а всего по состоянию на 1 декабря 2024 года в России было представлено 2754 центра. Эксперт предположил, что до 100 из них может быть закрыто.

Автоэксперт Дмитрий Попов отмечал в беседе с ИА Регнум, что западным автопромышленникам для возвращения в Россию придется преодолеть огромное количество препятствий, так как «свято место пусто не бывает». По словам эксперта, освободившиеся места уже плотно заняли китайские производители.

Первый вице-премьер Денис Мантуров ранее предупредил, что иностранный автопром не сможет вернуться на российский рынок так же легко, как уходил. Мантуров отметил, что у российского руководства «хорошая память». В Минфине 25 февраля заявили, что иностранным компаниям из недружественных государств для возвращения на российский рынок потребуется разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.