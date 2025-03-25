РФ ведет переговоры с Украиной о возвращении еще 72 жителей Курской области
Москалькова: РФ и Украина обсуждают возвращение еще 72 жителей Курской области
Москва, 25 марта, 2025, 13:58 — ИА Регнум. В настоящее время Россия проводит переговоры с Украиной по вопросу о возвращении 72 жителей приграничных районов Курской области, оказавшихся в Сумах в результате боевых действий. Об этом 25 марта на расширенном заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
«Двумя акциями возвращены 79 курских граждан, осталось еще 72. Мы сегодня работаем над этой темой. Думаем, что в результате переговоров и мероприятий удастся разрешить эту ситуацию», — сказала Москалькова.
По ее словам, при атаке на Курскую область бойцы киевского режима вывезли в Сумы более сотни мирных жителей.
Как передавало ИА Регнум, 3 марта Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 33 жителя Курской области. Больше всего среди возвращенных домой россиян пожилых людей, но есть и четверо детей.
По словам омбудсмена, у многих эвакуированных граждан тяжелые травмы, болезни. Их оперативно госпитализировали в больницы Курска.
24 февраля Москалькова говорила о том, что достигнута договоренность о возвращении находящихся в Сумах жителей Курской области через территорию Белоруссии в Россию.
11 января МВД РФ сообщило о поиске 1174 жителей Курской области, пропавших с августа 2024 года. Информацию о 240 из них уже получили. 18 февраля в Курской области начал работать реестр пропавших жителей приграничья.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что власти делают всё возможное для возвращения вывезенных на Украину жителей Курской области. Он подчеркнул, что подобные договорённости являются результатом очень сложных переговоров.