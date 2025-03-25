Москва, 25 марта, 2025, 13:58 — ИА Регнум. В настоящее время Россия проводит переговоры с Украиной по вопросу о возвращении 72 жителей приграничных районов Курской области, оказавшихся в Сумах в результате боевых действий. Об этом 25 марта на расширенном заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Максим Григорьев/ТАСС

«Двумя акциями возвращены 79 курских граждан, осталось еще 72. Мы сегодня работаем над этой темой. Думаем, что в результате переговоров и мероприятий удастся разрешить эту ситуацию», — сказала Москалькова.

По ее словам, при атаке на Курскую область бойцы киевского режима вывезли в Сумы более сотни мирных жителей.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 33 жителя Курской области. Больше всего среди возвращенных домой россиян пожилых людей, но есть и четверо детей.

По словам омбудсмена, у многих эвакуированных граждан тяжелые травмы, болезни. Их оперативно госпитализировали в больницы Курска.

24 февраля Москалькова говорила о том, что достигнута договоренность о возвращении находящихся в Сумах жителей Курской области через территорию Белоруссии в Россию.

11 января МВД РФ сообщило о поиске 1174 жителей Курской области, пропавших с августа 2024 года. Информацию о 240 из них уже получили. 18 февраля в Курской области начал работать реестр пропавших жителей приграничья.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что власти делают всё возможное для возвращения вывезенных на Украину жителей Курской области. Он подчеркнул, что подобные договорённости являются результатом очень сложных переговоров.