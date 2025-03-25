Прага, 25 марта, 2025, 13:52 — ИА Регнум. На складе боеприпасов в чешском населённом пункте Боржины произошёл взрыв, по предварительным данным, пострадал один человек. Об этом 25 марта проинформировало местное агентство ČTK.

Полиция Чешской Республики

«Один человек ранен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные эвакуировали людей, на место происшествия вылетел вертолёт. Над ликвидацией ЧП работают более 10 пожарных бригад.

Позже чешский новостной портал Idnes уточнил, что данный склад расположен рядом с заводом, который производит крупнокалиберные боеприпасы, в частности те, что поставляют Киеву.

Кроме того, на предприятии выполняли ремонт военной техники и занимались поставкой запасных частей. Предварительно, причиной взрыва мог стать технический сбой в одном из цехов завода, сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, два взрыва складов боеприпасов произошли во Врбетице в Злинском крае в Чехии 16 октября и 3 декабря 2014 года. На складах хранили боеприпасы немецкой компании Imex, предназначавшиеся для продажи Киеву. В результате погибли два человека. Ущерб превысил 1 млрд крон (более 43 млн долларов).

В 2021 году Прага обвинила в причастности к этим взрывам Россию, что послужило поводом для высылки 18 российских дипломатов. В Москве данные обвинения категорически отвергли.