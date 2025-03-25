Москва, 25 марта, 2025, 13:50 — ИА Регнум. Президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу в настоящее время докладывают об итогах переговоров делегаций двух стран в Эр-Рияде. Об этом 25 марта сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«Переговоры завершились тем, что о результатах предварительных, которые там были достигнуты, сейчас докладывают президенту России, президенту Соединённых Штатов», — рассказал Лавров в эфире Первого канала.

На переговорах в Эр-Рияде делегации, как об этом и договорились Путин и Трамп, обсуждали прежде всего вопросы безопасного судоходства на Чёрном море, добавил министр.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами. Российскую делегацию возглавляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

После переговоров Карасин назвал разговор с американской делегацией интересным, трудным и конструктивным, а также предположил, что переговоры между Россией и США на уровне экспертных групп могут быть продолжены. Сенатор отметил, что стороны в ходе переговоров старались найти пути взаимодействия, хотя их позиции не всегда совпадают.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что и у Москвы, и у Вашингтона есть желание двигаться по пути мирного урегулирования конфликта на Украине, но для достижения договорённости ещё предстоит урегулировать множество различных аспектов. Также Песков рассказал, что содержание переговоров останется непубличным.