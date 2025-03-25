Екатеринбург, 25 марта, 2025, 13:54 — ИА Регнум. Российский тренер Андрей Мартемьянов скончался в возрасте 61 года в Екатеринбурге. Об этом 25 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Александр Кряжев/РИА Новости Андрей Мартемьянов

Отмечается, что причины смерти тренера не оглашались. Тренер руководил клубами Континентальной хоккейной лиги, среди которых хабаровский «Амур», екатеринбургский «Автомобилист» и новосибирская «Сибирь».

В хабаровском клубе Мартемьянов трудился с 2016 по 2018 год, после чего вернулся в дальневосточную команду лишь в мае 2023 года и проработал там до октября 2024 года. Под его руководством «Амур» пробился в плей-офф КХЛ, где проиграл в 1/8 финала будущему чемпиону — магнитогорскому «Металлургу».

Тренером «Автомобилиста» Мартемьянов был с 2018 по 2020 год. На этом посту ему удалось занять с командой первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата в сезоне 2018/19, а также дойти до ¼ финала плей-офф. Новосибирскую «Сибирь» он тренировал с 2021 по 2023 год и дважды выводил команду в Кубок Гагарина.

Мартемьянов родился в Екатеринбурге и являлся воспитанником местного хоккея. В 1981 году он дебютировал в команде «Автомобилист», затем уехал на один сезон в ЦСКА. Однако после вернулся в родной клуб.

С 1991 по 1995 год выступал в Европе, играл за словенскую «Олимпию», немецкие «Кёльнер Хайе» и «Ратинген». Мартемьянов также выступал в составе сборной СССР.