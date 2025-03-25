Минск, 25 марта, 2025, 13:44 — ИА Регнум. Многие страны мира мечтают о такой «диктатуре реальных дел», которая сейчас существует в Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на церемонии своей инаугурации.

Роман Наумов/URA.RU/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Полмира мечтает о нашей диктатуре. Диктатуре реальных дел и интересов наших людей. И со свободой слова у нас всё в порядке. Демократии у нас побольше, чем у тех, кто называет себя ее эталоном», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что каждый гражданин республики имеет право и возможность высказаться, однако свобода слова не может быть использована для разрушения государства.

По его словам, постоянная критика политического курса Белоруссии со стороны Запада и попытки сменить власть в стране являются ценой, которую Минск вынужден платить за свою независимость.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта Лукашенко в седьмой раз официально вступил в должность президента Белоруссии. Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнёс присягу на белорусском языке. Затем был исполнен государственный гимн страны. Лукашенко подписал акт о принесении присяги, а председатель ЦИК вручил ему удостоверение президента.

Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. За Лукашенко проголосовали 86,82% избирателей. Явка составила 85,7%. Вице-спикер Совета Федерации, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Константин Косачёв заявил, что выборы в Белоруссии прошли в соответствии с международными стандартами и могут быть признаны состоявшимися.

При этом на Западе отказались признавать выборы состоявшимися. Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в совместном заявлении заявили, что выборы белорусского президента были якобы фиктивными.