Махачкала, 25 марта, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Утечка газа на подземном газопроводе привела, предположительно, к взрыву в магазине сотовой связи в Махачкале. Об этом сообщило министерство энергетики республики в Telegram-канале.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

«Установлено, что у собственника объекта есть исполнительно-техническая документация. Договор поставки ресурса отсутствует. Сам объект к газовым сетям подключён не был», — говорится в сообщении.

Первый замминистра энергетики Дагестана Динислам Иманмурзаев прибыл на место происшествия, чтобы изучить ситуацию, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в результате взрыва, произошедшего 25 марта в магазине на проспекте Имама Шамиля в Махачкале, пострадали четыре человека. Состояние троих из них медики оценивают как тяжёлое. После взрыва в магазине вспыхнул пожар на площади 15 кв. м, его ликвидировали сотрудники МЧС.

Ранее в этот день в Махачкале произошёл взрыв в 14-этажном жилом доме на улице Гапцахской. В результате ЧП повреждены окна в пяти соседних домах и 50 припаркованных во дворе автомобилей. Из дома эвакуировали 150 человек. Двое пострадавших были госпитализированы: женщина в тяжёлом состоянии и мужчина в состоянии средней степени тяжести.

Администрация Махачкалы сообщила, что дом по адресу Гапцахская, 14, входил в реестр незаконно возведённых и не вводился в эксплуатацию. По факту ЧП проводится доследственная проверка.