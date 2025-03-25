Москва, 25 марта, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 25 марта приняла во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на защиту граждан от телефонного и интернет-мошенничества.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Документ был внесён в Госдуму правительством в феврале. В марте депутаты приняли его в первом чтении.

Законопроект предполагает создание базы голосов злоумышленников на основе государственной информационной системы «Антифрод», обязательную маркировку звонков на экранах телефонов, возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений, а также запрет государственным органам и банкам связываться с гражданами через иностранные мессенджеры.

Кроме того, пользователи услуг связи могут установить запрет на оформление сим-карты без личного присутствия. Банки будут обязаны распространять антифрод-мероприятия не только на онлайн-платежи, но и на банкоматы. Для граждан вводится возможность назначать доверенных лиц, к которым банк будет обращаться за подтверждением денежных операций.

Как передавало ИА Регнум, министр внутренних дел Владимир Колокольцев ранее заявил, что в России возросло число тяжких преступлений из-за эпизодов мошенничества, в том числе совершаемых заказчиками с Украины. Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД России разработать меры по блокировке звонков мошенников с Украины и из других недружественных государств.

5 марта глава государства назвал недопустимыми масштабы, которых достигло телефонное и интернет-мошенничество в стране. Он распорядился действовать быстро в борьбе с этим явлением.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что ведомство готовит второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством, которые в том числе охватывают дропперов (вредоносные программы) и применение в преступных схемах искусственного интеллекта. Для борьбы с украинскими кол-центрами в России ранее был создан ресурс SNOS Call Center.