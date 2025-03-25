Москва, 25 марта, 2025, 13:40 — ИА Регнум. Военные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, которого обвинили в мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Максим Блинов/РИА Новости Эльман Пашаев

«Военными следственными органами СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева», ― говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, Пашаев в январе 2024 года убедил своего знакомого Алексея Блиновского в том, что за крупное денежное вознаграждение в размере 47 млн рублей освободит его и супругу, блогера Елену Блиновскую, от уголовной ответственности по ранее возбужденному уголовному делу о неуплате налогов и финансовых махинациях. При этом реальной возможности выполнить обязательства у него не было.

Таким же образом в период с июля 2023 года по сентябрь 2024 года экс-адвокат пытался похитить более 15 млн рублей у Алексея Захарова, но эта попытка была пресечена правоохранительными органами.

Суд в обеспечительных целях наложили арест на имущество обвиняемого. Сам Пашаев по ходатайству следствия помещен под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября прошлого года Московский гарнизонный военный суд арестовал экс-адвоката на два месяца. Пашаева подозревают в мошенничестве в общей сложности на сумму свыше 45 млн рублей. Ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы и возможное наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей.

Пашаев отказался сотрудничать со следствием, свою вину он не признает. По его мнению, уголовное дело в отношении него возбуждено по заявлению Блиновского, который признан потерпевшей стороной. По словам экс-адвоката, его невиновность подтверждает тот факт, что он пожертвовал свои личные сбережения для нужд армии.

26 сентября 2024 года стало известно, что Пашаев предлагал заключённым, которые поехали в зону спецоперации, за деньги отсидеться в тылу. Уточнялось, что таким предложением намеревались воспользоваться не менее пяти человек.