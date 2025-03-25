Курск, 25 марта, 2025, 13:20 — ИА Регнум. Всего с 12 марта из освобожденных российской армией населённых пунктов курского приграничья эвакуировали 606 человек, среди которых 16 детей. Об этом 25 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Сейчас в ПВР на территории региона размещены 246 мирных жителей, 360 человек забрали родные и близкие», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Врио губернатора отметил, что с гражданами работают медики, психологи, оказывается социальная и юридическая помощь, людей обеспечивают всем необходимым. Работа по эвакуации жителей курского приграничья продолжается.

22 марта Хинштейн сообщил об эвакуации 571 жителя курского приграничья. Он добавил, что освобождённые населённые пункты до сих пор атакуются со стороны ВСУ. При этом волонтёры продолжают эвакуацию людей из-под огня. Экстренные службы находятся в непосредственной близости от небезопасных территорий ради того, чтобы оперативно помогать нуждающимся, заключил врио губернатора.

Ранее глава Махновского сельсовета Суджанского района Сергей Кузьмин сообщил, что, по результатам опросов, более 70% эвакуированных жителей приграничья хотят вернуться в свои дома.

Как передавало ИА Регнум, в период с 8 по 14 марта российские военнослужащие освободили 28 населённых пунктов в Курской области, в том числе Суджу. Президент России Владимир Путин 19 марта проинформировал, что ВС России завершают разгром украинских формирований в курском приграничье.