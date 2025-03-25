Москва, 25 марта, 2025, 13:19 — ИА Регнум. Отбывая наказание в колонии, российский актёр Михаил Ефремов зарабатывал около 5 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС Михаил Ефремов

«В случае с Михаилом Ефремовым, допустим, у него зарплата 5 тыс., примерно. Я думаю, что он их тратил, покупал какое-нибудь печенье, конфеты, чай. Поэтому я не думаю, что у него на счету что-то большое накопилось. Тысяч 10–15, наверное, есть», — отметила она в беседе с изданием aif.ru.

В издании также подсчитали, что за 4,5 года в колонии Ефремов в сумме мог накопить за вычетом НДФЛ порядка 235 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Ефремова. В ходе заседания, на котором рассматривался вопрос об условно-досрочном освобождении, Ефремов, отбывающий срок за смертельное ДТП, пообещал бросить пить и никогда больше не садиться за руль. Также артист заявил, что за время пребывания в колонии он всё переосмыслил, тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу.

Ефремов ранее был признан виновным по делу о ДТП со смертельным исходом, которое произошло в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. Артиста приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей. С декабря 2020 года Ефремов отбывает наказание в колонии № 4 в Белгородской области.