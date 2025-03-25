Москва, 25 марта, 2025, 13:41 — ИА Регнум. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал подлой атаку ВСУ, в результате которой погибли российские журналисты, и отметил, что киевский режим ждет неминуемое возмездие. Соответствующая телеграмма была направлена в Союз журналистов РФ 25 марта.

Сергей Мальгавко/ТАСС Стихийный мемориал в память о погибшем корреспонденте «Известий» Александре Федорчаке в Симферополе

«Примите мои глубокие соболезнования в связи с гибелью российских журналистов Александра Федорчака, Андрея Панова, Александра Сиркели. Они были убиты в ЛНР в результате подлой атаки киевского режима… Тех, кто совершил нападения на российских журналистов, ждет неминуемое возмездие», — говорится в телеграмме.

Медведев также добавил, что каждый из погибших журналистов был настоящим патриотом и считал своим профессиональным и гражданским долгом давать точную информацию о том, что происходит на фронте.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в результате ракетных ударов в зоне спецоперации на территории Луганской Народной Республики погибли журналист «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели, ранения также получил корреспондент ТАСС Михаил Скуратов.

По факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела украинскими формированиями поселка Михайловка в Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело.

Заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак заявил, что организация выступает против убийств и ранений корреспондентов и надеется, что все случаи будут тщательно расследованы.

Российские дипломаты на ближайшем заседании по Украине в Совбезе ООН поднимут вопрос о произошедшей трагедии. В МИД РФ призвали мировое сообщество осудить преступления ВСУ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность, учинив серию жестоких расправ над российскими журналистами.