Москва, 25 марта, 2025, 12:45 — ИА Регнум. В московском храме Святителя Николая завершилась церемония прощания с народной артисткой Ларисой Голубкиной.

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После церемонии собравшиеся у храма проводили артистку в последний путь аплодисментами.

22 марта стало известно, что Голубкина умерла на 86-м году жизни. По данным СМИ, причиной смерти стал рак крови третьей стадии. Артистку похоронят 25 марта на Троекуровском кладбище.

Соболезнования близким Голубкиной выразил президент Владимир Путин. В своей телеграмме он отметил, что добрая и светлая память об артистке навсегда сохранится в сердцах её родных и близких, коллег и друзей, а также многочисленных почитателей её дарования.

Голубкина родилась в 1940 году в Москве. В 1959 году окончила Московское музыкально-педагогическое училище, а в 1964 году — ГИТИС. Голубкина много снималась в кино ещё во время учебы. Её дебютом стала главная роль Шуры Азаровой в комедии режиссера Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (1962).

Зрители также знают артистку по таким кинокартинам, как «Дайте жалобную книгу» (1965), «Сказка о царе Салтане» (1968), «Трое в лодке, не считая собаки» (1979), киноэпопее «Освобождение» (1968–1972) и другим.

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