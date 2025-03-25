Москва, 25 марта, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки в Курской области лишились более 260 бойцов. Об этом 25 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, украинские формирования потеряли танк и три боевые бронемашине.

«За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, три миномета и два пункта управления БПЛА», ― говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства о ситуации в Курской области.

Также за сутки подразделения российской армии отразили три контратаки украинских формирований в курском приграничье. Кроме того, подразделениями группировки российских войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в Гоголевки, Горналя, Гуево и Олешни.

Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 69 960 военнослужащих, 401 танк, 327 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2 222 боевые бронированные машины, более 2,5 тыс. автомобилей, 585 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.

Как передавало иа, ВСУ 24 марта потеряли в Курской области более 190 человек, а также три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномёта, станцию радиоэлектронной борьбы. Также на этом направлении российские военные уничтожили три пункта управления БПЛА украинской армии.

За сутки российские войска отразили одну контратаку противника, а также поразили живую силу и технику ВСУ в районах четырёх населённых пунктов Курской области и 18 населённых пунктов Сумской области.

В тот же день российские силы поразили объекты военных аэродромов, склады боеприпасов и места подготовки к запуску дронов ВСУ в 142 районах в зоне проведения спецоперации. Кроме того, системы противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 227 дронов ВСУ самолётного типа.