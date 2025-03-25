Вашингтон, 25 марта, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Представители США и Украины 25 марта проведут новый раунд переговоров в саудовском Эр-Рияде, сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Global Look Press/Chris Kleponis/Keystone Press Agency

«Команды США и Украины проводят очередной раунд переговоров в Эр-Рияде, чтобы обсудить прекращение огня в Черном море и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней», — сказано в публикации.

Предыдущий раунд американской и украинской делегаций прошёл 23 марта. Участники встречи обсуждали параметры 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам, а также вопросы безопасности судоходства в Чёрном море. Затем, утром 24 марта, начались российско-американские консультации, посвящённые вопросам прекращения боевых действий в Чёрном море.

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