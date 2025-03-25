Симферополь, 25 марта, 2025, 12:48 — ИА Регнум. Семьям погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму выплатят компенсацию из местного бюджета. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Мария Малашенко/ТАСС

«Принято решение о выплате материальной помощи из бюджета республики в размере 1,5 млн рублей семьям погибших в ДТП, которое произошло 24 марта в Симферопольском районе», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Выплаты также направят пострадавшим при аварии. Размер компенсации будет зависеть от степени полученных повреждений — при травмах средней и тяжелой степени из бюджета выделят 600 тыс. рублей на человека, а получившим легкие травмы — по 300 тыс. рублей.

Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

По последним данным, после столкновения рейсового автобуса и грузовика в Крыму в больницах Симферополя остаются 22 пострадавших, четверо из них в тяжелом состоянии. Уточняется, что 15 человек, включая семерых детей, получили медицинскую помощь амбулаторно.

Как передавало ИА Регнум, рейсовый автобус и грузовик столкнулись утром 24 марта на Евпаторийском шоссе в районе аэропорта Симферополь, близ села Укромного. Водитель автобуса КАВЗ, следовавшего по маршруту из Аркадьевки в Симферополь, врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. Позже водитель автобуса рассказал, что его ослепило солнце и он не заметил стоявший прицеп с грузовиком.

В результате аварии шесть человек погибли, ещё 37 пострадали. Сотрудники Госавтоинспекции освидетельствовали водителя рейсового автобуса на месте происшествия. Установлено, что он был трезв. Правоохранители задержали водителя рейсового автобуса.

Кроме того, на предприятии, в чьём ведении находится автобус, была изъята документация по техническому состоянию транспорта. СК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшему по неосторожности смерть двух и более лиц.