ДНР, 25 марта, 2025, 12:53 — ИА Регнум. Волонтеры Народного фронта помогли Вооруженным силам РФ в проведении эвакуации мирных жителей из опасных районов Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 25 марта сообщила пресс-служба движения.

пресс-служба организации «Народный фронт»

Отмечается, что благодаря работе Народного фронта удалось эвакуировать жителей Горняка, Украинска, Угледара, Селидова и Курахова. В гуманитарных мероприятиях участвуют волонтерские команды из разных регионов РФ, в том числе и из новых.

«Ежедневно они (волонтеры. — Прим. ред.) доставляют продукты, медикаменты, генераторы и другие необходимые вещи. Совместно с российскими военнослужащими волонтёры эвакуируют людей из зон интенсивных обстрелов и помогают им добраться в пункты временного размещения или к родственникам», — заявил заместитель руководителя исполкома Народного фронта Владимир Тараненко.

Он также добавил, что необходимую гуманитарную помощь в ДНР получило более 3,5 тысячи человек.

С 2022 года Народный фронт помогает военным в зоне спецоперации, а также мирным жителям новых и приграничных территорий. Представители президентского движения лично доставляют и вручают бойцам всё необходимое для успешного продвижения на фронте.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта Народный фронт в рамках сбора «1000 дронов для Покровска» передал российским бойцам более 200 беспилотников. В числе первой переданной партии дронов 24 БПЛА с тепловизорами для ночного применения.

По словам представителя Народного фронта в ДНР Дмитрия Патрина, вся страна принимает участие в сборе средств. Всего военнослужащим Вооружённых сил России передадут 1000 таких дронов.