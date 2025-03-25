Санкт-Петербург, 25 марта, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Рособрнадзор приостановил 25 марта действие лицензии Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права и выписал предостережения Московскому физико-техническому институту (МФТИ).

Sebastian Gollnow/DPA/TASS

Также предостережения объявлены Санкт-Петербургскому горному университету императрицы Екатерины II и Институту современных медицинских технологий.

«Вузам, получившим предостережения, предложено предпринять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований», — добавляется на сайте надзорного органа.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Якутский гуманитарный институт лишился лицензии на осуществление образовательной деятельности. Ещё пяти российским вузам по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований объявлено предостережение.

В их числе московский медицинский университет «Реавиз», подмосковный Медицинский университет МГИМО-МЕД и Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж. И. Алферова Российской академии наук.

Кроме того, предостережения объявлены Научно-исследовательскому медицинскому институту «Астра-Сфера» в Нальчике и Северо-Кавказскому институту дружбы народов.