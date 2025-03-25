Москва, 25 марта, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) вели прицельный огонь по погибшим в зоне спецоперации журналистам российских СМИ и хотели их уничтожить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

24 марта в результате ракетных ударов в зоне спецоперации на территории Луганской Народной Республики погибли журналист «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели, ранения также получил корреспондент ТАСС Михаил Скуратов.

«Огонь вёлся прицельный, их специально хотели убить», — отметил Песков.

Спикер Кремля выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал выздоровления раненым.

«Киевский режим продолжает свои злодеяния. Причём злодеяния в отношении журналистов — людей, у которых в руках не было и нет оружия. Это суть киевского режима и лишний раз подтверждает правоту нашей специальной военной операции», — также отметил пресс-секретарь.

Песков добавил, что Россия пытается обратить внимание мирового сообщества на атаки Киева на журналистов, однако многие непростительно молчат.

Как передавало ИА Регнум, по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела украинскими формированиями поселка Михайловка в Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело.

Заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак заявил, что организация выступает против убийств и ранений корреспондентов и надеется, что все случаи будут тщательно расследованы.

Российские дипломаты на ближайшем заседании по Украине в Совбезе ООН поднимут вопрос о произошедшей трагедии. В МИД РФ призвали мировое сообщество осудить преступления ВСУ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность, учинив серию жестоких расправ над российскими журналистами.