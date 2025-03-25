Москва, 25 марта, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Позирование главы киевского режима Владимира Зеленского на фоне картины с горящим Кремлём говорит об уровне его духовного развития, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

TIME/Sasha Maslov

Ранее соответствующие кадры опубликовал журнал Time, корреспондент которого Саймон Шустер взял интервью у Зеленского. Шустер отметил, что изображение охваченного пламенем Кремля — любимая картина главы киевского режима.

«Я бы это никак не комментировал. Ну, наверное, это лучшим образом иллюстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния того, кто позирует на таких фотографиях», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что выбор такого фона в любом случае не красит ни тех, кто позирует, ни тех, кто снимает, ни тех, кто публикует подобные снимки.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила проблемами с психикой стремление Зеленского фотографироваться на фоне картин с Кремлём и военными ВСУ, вторгшимися на территорию России. Комментируя снимки, она использовала только одно слово — «психбольница».

В декабре минувшего года Песков, комментируя хамские и резкие высказывания Зеленского в адрес мировых лидеров, предположил, что у того «нервы не выдерживают». Глава киевского режима потерял способность сдерживаться из-за эмоциональной перегрузки, добавил он.