Москва, 25 марта, 2025, 12:28 — ИА Регнум. Россия и Соединенные Штаты Америки продолжат контакты. Об этом 25 марта на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Есть понимание, что контакты будут продолжаться, но конкретики пока нет, и она будет согласована», ― пояснил представитель Кремля.

Песков также добавил, что пока разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не планируется.

«Пока в планах разговора на высшем уровне нет. При необходимости, вы знаете, они появляются достаточно быстро и оперативно», ― отметил пресс-секретарь российского лидера.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде состоялась встреча представителей России и США. Делегации общались без журналистов. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами. Российскую сторону представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Песков отметил, что и у Москвы, и у Вашингтона есть желание двигаться по пути мирного урегулирования конфликта на Украине, но для достижения договорённости ещё предстоит урегулировать множество различных аспектов.

Карасин заявил, что переговоры России и США продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и отдельные страны. По его словам, на консультациях в Эр-Рияде удалось обсудить много проблем. Сенатор отметил, что это был непростой, но насыщенный, конструктивный и полезный диалог для обеих сторон.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 марта в интервью Первому каналу раскроет некоторые аспекты российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано 25 марта.