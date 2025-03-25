Москва, 25 марта, 2025, 12:25 — ИА Регнум. Трёхсторонние переговоры России, США и Украины пока не планируются, сообщил 25 марта журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

«Нет, пока о такой встрече разговоров не ведётся», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Песков рассказал, что содержание состоявшихся 24 марта переговоров РФ и США останется непубличным. Кроме того, он сообщил, что стороны намерены продолжить контакты.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами. Российскую делегацию возглавляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

После переговоров Карасин назвал разговор с американской делегацией интересным, трудным и конструктивным, а также предположил, что переговоры между Россией и США на уровне экспертных групп могут быть продолжены.

Песков отмечал, что и у Москвы, и у Вашингтона есть желание двигаться по пути мирного урегулирования конфликта на Украине, но для достижения договорённости ещё предстоит урегулировать множество различных аспектов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Сергей Лавров 25 марта раскроет некоторые аспекты переговоров в Эр-Рияде.

23 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и Украины. Участники встречи обсуждали параметры 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам, а также вопросы безопасности судоходства в Чёрном море. Утром 24 марта представители украинской делегации находились в отеле, где проходила встреча представителей Москвы и Вашингтона. Предполагалось, что после завершения этой встречи делегация Киева вновь проведёт переговоры с представителями США. Эти переговоры начались 25 марта.