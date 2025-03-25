Москва, 25 марта, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Москва анализирует итоги переговоров с делегацией США в Эр-Риярде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.

ТАСС

«Итоги состоявшихся единых российско-американских переговоров доложены по столицам. Они сейчас анализируются», — сказал Песков журналистам.

По его словам, содержание переговоров не будет обнародоваться, поскольку это технические консультации.

Как передавало ИА Регнум, встреча представителей России и США началась в районе 10:00 мск 24 марта в столице Саудовской Аравии в отеле Ritz-Carlton, делегации общались без журналистов. Представлявший Россию глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в ходе консультаций сообщал, что ключевыми темами стали актуальные для обеих сторон вопросы. По его словам, переговоры проходят творчески, а Москве и Вашингтону удаётся понимать точку зрения друг друга.

23 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и Украины. Замруководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Павел Палиса отказался от комментариев, заявив, что никаких встреч украинской делегации с российской стороной в Эр-Рияде не будет. Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала «Прямой» заявил, что киевский режим намерен принять условия капитуляции, которые в скором времени выдвинет глава Белого дома Дональд Трамп.

Он отметил, что единственный вопрос, о котором Киев сейчас договаривается с США, — это гарантии личной безопасности главы киевского режима Владимира Зеленского и его приближенных. По данным американского агентства Bloomberg 25 марта представители США и Украины проведут новый раунд переговоров в саудовском Эр-Рияде.