Москва, 25 марта, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Российская делегация вылетела из саудовского Эр-Рияда в Москву после переговоров с представителями США, сообщает 25 марта «РИА Новости» со ссылкой на источник.

РИА Новости/МИД РФ

«Улетели», — сказал собеседник агентства.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров проинформировал, что делегация РФ вернётся в Москву из Эр-Рияда вечером 25 марта.

Как передавало ИА Регнум, встреча представителей РФ и США началась в столице Саудовской Аравии в отеле Ritz-Carlton в районе 10:00 мск 24 марта. Делегации общались без журналистов. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами. Российскую сторону представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Как отметил Карасин, на консультациях в Эр-Рияде удалось обсудить много актуальных вопросов. Сенатор отметил, что это был непростой, но насыщенный, конструктивный и полезный диалог для обеих сторон.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 марта в интервью Первому каналу раскроет некоторые аспекты российско-американской встречи в Эр-Рияде. Совместное заявление РФ и США по итогам переговоров будет опубликовано 25 марта.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание прошедших переговоров представителей в Эр-Рияде не будет обнародовано, поскольку это технические консультации. Он также отметил, что Москва и Вашингтон продолжат контакты, однако на данный момент разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не планируется.