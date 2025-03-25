Минск, 25 марта, 2025, 12:09 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 25 марта в седьмой раз официально вступил в должность президента Белоруссии.

Владимир Смирнов/ТАСС Церемония инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко

Лукашенко принёс присягу в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов.

Церемонию открыл председатель Центральной избирательной комиссии страны Игорь Карпенко. Он объявил, что волей народа Белоруссии в условиях свободных и демократических выборов президентом страны избран Лукашенко.

Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнёс присягу на белорусском языке. Затем был исполнен государственный гимн страны. Лукашенко подписал акт о принесении присяги, а председатель ЦИК вручил ему удостоверение президента.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. За Лукашенко проголосовали 86,82% избирателей. Явка составила 85,7%.

Вице-спикер Совета Федерации, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Константин Косачёв заявил, что выборы в Белоруссии прошли в соответствии с международными стандартами и могут быть признаны состоявшимися.

При этом на Западе отказались признавать выборы состоявшимися. Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в совместном заявлении заявили, что выборы белорусского президента были якобы фиктивными.