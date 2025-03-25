Симферополь, 25 марта, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Глебовское газоконденсатное месторождение в Крыму является актом терроризма. Об этом заявил депутат Госдумы от полуострова Михаил Шеремет.

РИА Новости

«Такие судорожные атаки врага ― акт терроризма. Они направлены на срыв мирных инициатив», ― процитировало «РИА Новости» парламентария.

По его словам, подобные действия свидетельствуют о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его подчиненные не способны на конструктивной диалог, и доказывают, что с нынешним киевским режимом бесполезно вести переговоры.

«Заслуженное наказание настигнет тех, кто отдавал приказы, и тех, кто исполнял», ― отметил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ вечером 23 марта атаковали объекты энергетики в Крыму. Украинские формирования выпустили четыре БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут, которое используется для снабжения газом жителей и объектов экономики российского полуострова. Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку.

Днём ранее, 22 марта, ВСУ нанесли два удара беспилотниками по газораспределительной станции «Валуйка» в Шведуновке Белгородской области. В результате технологическое оборудование станции получило повреждения.

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Президент России отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего военнослужащие сбили семь собственных дронов, ранее выпущенных в сторону Украины. При этом в ту же ночь (на 19 марта) ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае. 21 марта украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области.

В Минобороны подчеркнули, что киевский режим, вопреки заявлениям Зеленского, продолжает атаки с применением дронов и систем HIMARS по энергетической инфраструктуре, в том числе международной, на территории России, чем в очередной раз подтверждает свою недоговороспособность.