Москва, 25 марта, 2025, 12:07 — ИА Регнум. В 2025 году из России уйдут десятки китайских автомобильных брендов, заявил 25 марта глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

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Речь идёт о марках, автомобили которых ввозятся из Китая и спрос на которые невысок, сказал эксперт в интервью Ura.ru.

«Десятки китайских марок собираются не в России, а ввозятся из КНР. И спрос на них у нас невысокий. Если компания не может содержать сеть сервисных центров, то доверяют ей немногие. В 2025 году мы увидим, что китайских брендов у нас станет ещё меньше», — заявил Подщеколдин.

При этом те китайские производители, которые пришли на российский рынок «с серьёзными намерениями» и построили сборочные линии, сервисные центры, а также обеспечили доступ к запчастям, сохранят долю на рынке, добавил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, ранее Подщеколдин сообщал, что в 2024 году в России было открыто около 600 дилерских центров китайских автомобильных брендов, а всего по состоянию на 1 декабря 2024 года в России было представлено 2754 центра. Эксперт предположил, что до 100 из них может быть закрыто.

Автоэксперт Дмитрий Попов отмечал в беседе с ИА Регнум, что западным автопромышленникам для возвращения в Россию придется преодолеть огромное количество препятствий, так как «свято место пусто не бывает». По словам эксперта, освободившиеся места уже плотно заняли китайские производители.

Первый вице-премьер Денис Мантуров ранее предупредил, что иностранный автопром не сможет вернуться на российский рынок так же легко, как уходил. Мантуров отметил, что у российского руководства «хорошая память». В Минфине 25 февраля заявили, что иностранным компаниям из недружественных государств для возвращения на российский рынок потребуется разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.