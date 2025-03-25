Москва, 25 марта, 2025, 12:09 — ИА Регнум. Известный российский тележурналист и писатель Константин Цивилёв умер на 60-м году жизни в Москве. Несколько лет назад журналист перенес инфаркт и регулярно жаловался на боли в сердце. Также у Цивилёва был диагностирован сахарных диабет, последствия которого стали причиной смерти мужчины. Об этом ИА Регнум рассказали родные журналиста.

РИА Новости/Валерий Левитин Константин Цивилёв

Утром 24 марта 59-летний тележурналист и писатель Константин Цивилев скончался в своей квартире на Пятницком шоссе в Москве. В тот день мужчина перестал отвечать на звонки родных, пока его жена Марина и дочь были на работе. Дочь срочно приехала домой проведать отца и обнаружила его тело без признаков жизни.

«У Константина давно был сахарный диабет. Последствия этой болезни стали причиной смерти», — рассказала ИА Регнум Марина, вдова журналиста.

Женщина сообщила ИА Регнум, что похороны Константина Цивилёва состоятся 27 марта, журналиста похоронят на Митинском кладбище в Москве.

Племянник тележурналиста, Роман (имя изменено), рассказал, что несколько лет назад его дядя перенес инфаркт, что также сильно сказалось на его здоровье.

«Два года назад у дяди был инфаркт. После перенесенного инфаркта он периодически жаловался на боли в сердце, но всегда был сильным. В последние годы жизни он увлекся живописью, писал картины. Также дядя хотел дописать свои рассказы о юности и своей службе в армии», — рассказал ИА Регнум племянник Цивилёва.

Близкие друзья и армейские товарищи Константина, с которыми он всю жизнь поддерживал связь, рассказали ИА Регнум, что мужчина никогда не жаловался на здоровье, даже если чувствовал себя плохо. Цивилев всегда храбрился, старался держаться бодро и быть сильным.

Константин Цивилёв родился в 1965 году в Москве. В 1993 году он окончил Московский государственный институт культуры (МГИК). Карьеру журналиста начал в студенческие годы: работал редактором отдела сатиры и юмора на радио, писал сценарии для передач «С добрым утром!», «Полчаса на всё», «Опять 25!».

С мая 1995 года был корреспондентом, а позже ведущим программы «Времечко» на Первом канале. В 2000-х был автором и ведущим передачи «Лежебоки» на радио «Серебряный дождь», с 2008 года работал на радио «Маяк». В 2010 году совместно с Алексеем Эйбоженко стал ведущим программы «Дела житейские» на канале «Доверие».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве скончался ведущий телепрограмм «Времечко» и «Сегоднячко» Константин Цивилёв.