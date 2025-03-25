Москва, 25 марта, 2025, 12:04 — ИА Регнум. Москва создает инновационную систему подготовки кадров, которая позволит воспитать специалистов со школьной скамьи. Как рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин, в программе комплексной профориентации приняли участие уже более 100 тысяч учеников.

Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

«С конца 2023 года запущена уникальная программа комплексной профориентации для девятиклассников. Её флагманская площадка — центр «Профессии будущего», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

В центре школьники могут принять участие в иммерсивной экскурсии с использованием современных технологий, посетить первый в стране профориентационный 5D-кинотеатр, пройти профтестирование и пообщаться с представителями столичных колледжей. Таким образом они могут ознакомиться с рынком труда, многообразием специальностей и возможностями столичного образования.

После этого школьники участвуют в профессиональных пробах на базе современных мастерских и лабораторий 48 столичных колледжей, участвуют в экскурсиях на предприятиях. По словам мэра Москвы, в этом учебном году в программе комплексной профориентации приняли участие свыше 45 тысяч девятиклассников, а всего с начала работы проекта — более 100 тысяч учеников.