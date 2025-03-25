Махачкала, 25 марта, 2025, 12:03 — ИА Регнум. Четыре человека госпитализированы после хлопка газа в салоне сотовой связи в Махачкале. Об этом сообщил минздрав республики в Telegram-канале.

Соцсети. Кадр из видео

«Все четверо — взрослые (детей нет), по предварительной информации, состояние троих из них тяжёлое. Проводится обследование и интенсивная терапия», — говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского. Оказание им помощи держит на личном контроле министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, второй за утро взрыв произошёл в Махачкале в магазине сотовой связи на проспекте Имама Шамиля, 66. В МЧС проинформировали, что после хлопка газа в помещении вспыхнул пожар на площади 15 кв. м. В ликвидации последствий ЧП участвуют 25 спасателей и семь единиц техники.

Ранее в Махачкале произошёл взрыв в 14-этажном жилом доме на улице Гапцахской. В результате ЧП повреждены окна в пяти соседних домах и 50 припаркованных во дворе автомобилей. Из дома эвакуировали 150 человек.

Кареты скорой помощи, оперативно прибывшие к дому, увезли в больницу двоих пострадавших — женщину в тяжёлом состоянии и мужчину в состоянии средней степени тяжести.

Администрация Махачкалы сообщила, что дом по адресу Гапцахская, 14, входил в реестр незаконно возведённых и не вводился в эксплуатацию. По факту ЧП проводится доследственная проверка.