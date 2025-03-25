Петушки, Владимирская область, 25 марта, 2025, 12:01 — ИА Регнум. Сотрудники УФСБ России по Владимирской области задержали несовершеннолетнего москвича, который оказывал помощь террористической организации. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

СУ СК РФ по Владимирской области

«В Петушинском межрайонном следственном отделе регионального управления СК расследуется уголовное дело, возбуждённое по материалам регионального УФСБ, в отношении несовершеннолетнего жителя г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в феврале молодой человек вступил в «Русский добровольческий корпус» (РДК, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и принял их присягу. По заданию данной организации подросток отправился в Петушинский район, дабы заснять на видео один из объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства.

На месте несовершеннолетний был задержан сотрудниками УФСБ. В настоящее время в отношении подозреваемого продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Как передавало ИА Регнум, РДК сформировали на Украине в 2022 году при поддержке украинской армии и главного управления украинской разведки. Формирование входит в состав ВСУ. Его участники причастны к вооружённым атакам на Брянскую и Белгородскую области.

Основатель объединения Денис Капустин (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заочно приговорён к пожизненному лишению свободы по статье о госизмене и террористической деятельности. Суд также признал РДК террористической организацией, после чего в конце декабря 2023 года ФСБ внесла РДК в список террористических организаций.

7 марта 2025 года в Москве Останкинский суд арестовал студентку Российского университета просвещения Полину Костикову, которую обвиняют в вербовке молодых людей в «Русский добровольческий корпус». Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.