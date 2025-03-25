Буэнос-Айрес, 25 марта, 2025, 11:53 — ИА Регнум. Президент Аргентины Хавьер Милей распорядился открыть доступ в архивах к документам о сбежавших в страну после Второй мировой войны немецких нацистах. Об этом в интервью телеканалу DNews заявил председатель аргентинского правительства Гильермо Франкос.

РИА Новости

«Все еще есть документы, которые не были обнародованы, прежде всего касающиеся банковских операций. Президент Милей дал указание открыть доступ ко всем документам, которые могут быть у какого-либо государственного органа», — рассказал Франкос журналистам телеканала.

По его словам, такое решение аргентинского лидера связано с визитом американского сенатора Стива Дэйнса, который борется «за то, чтобы были опубликованы все документы того времени, когда в Аргентине защищали тех, кто бежал из нацистской Германии». Франкос отметил, что приказ был отдан сразу после просьбы со стороны Дэйнса.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году вопрос о рассекречивании списка нацистских военных преступников, скрывшихся в стране от наказания, обсуждался в правительстве Канады.

Тогда, по утверждениям журналистов The New York Times (NYT), заявлялось, что в списке, который могут обнародовать, находятся 883 человека, бежавшие в Канаду после завершения Второй мировой войны. Это касается второй части доклада о находящихся в стране военных преступниках, который подготовили в 1986 году. Тогда опубликовали только первую часть, а вторую — засекретили.