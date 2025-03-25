Москва, 25 марта, 2025, 11:41 — ИА Регнум. В России 1 апреля завершится период, когда можно в упрощенном порядке обменять иностранные водительские удостоверения на российские. За время действия процедуры ею воспользовались 400 тыс. человек, сообщила газета «Коммерсантъ».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Это необходимо сделать иностранцам, получившим вид на жительство или гражданство до 1 апреля 2024 года, а также россиянам с зарубежными правами, въехавшим в Россию до 1 апреля 2024 года.

Уже менее чем через неделю использовать зарубежные права будет нельзя, штраф составит 5–15 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, в соответствии с федеральным законом, вступившим в силу 1 апреля 2024 года, иностранные национальные и международные водительские удостоверения признают недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ по истечении одного года с даты получения их владельцем (иностранным гражданином или лицом без гражданства) вида на жительство либо приобретения гражданства РФ.

В МВД отметили, что водителям, которые продолжат управлять автомобилем с просроченным удостоверением, будет грозить штраф до 15 тыс. рублей и отстранение от вождения транспортного средства до восстановления прав.

Ранее преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов сообщил, что иностранцы, которые получили водительские удостоверения за границей, должны будут обменять их на российские в течение шести месяцев после получения вида на жительство или гражданства. Тем, кто на 1 апреля 2024 года имел основания для замены, даётся год. Полугодовая норма вступает в силу для тех, кто получит основания позже.

Данилов пояснил, что сдавать экзамены на выдачу новых удостоверений не нужно. Водители получат российские права на основе иностранных. За игнорирование закона предусмотрена ответственность — водителя отстранят от управления до получения актуальных прав.