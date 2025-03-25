Махачкала, 25 марта, 2025, 11:37 — ИА Регнум. Момент взрыва, прогремевшего в многоэтажном доме на улице Гапцахской в Махачкале, попал на видео.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

На опубликованных в Сети кадрах слышен громкий звук, затем на автомобили, припаркованные возле дома, падают осколки стекла и обломки конструкций.

По информации МЧС, на седьмом этаже 14-этажного жилого дома произошёл хлопок газа, после чего начался пожар. Открытое горение ликвидировали. В результате ЧП повреждены окна в пяти соседних домах и 50 припаркованных во дворе автомобилей. Из дома эвакуировали 150 человек.

Кареты скорой помощи, оперативно прибывшие к дому, увезли в больницу двоих пострадавших — женщину в тяжёлом состоянии и мужчину в состоянии средней степени тяжести.

Администрация Махачкалы сообщила, что дом по адресу Гапцахская, 14 входил в реестр незаконно возведённых и не вводился в эксплуатацию. По факту ЧП проводится доследственная проверка.

Через некоторое время в Махачкале прогремел ещё один взрыв. В салоне сотовой связи на проспекте Имама Шамиля произошёл хлопок газовоздушной смеси. По данным минздрава республики, пострадали четыре человека. Детей среди них нет, состояние троих оценивается как тяжёлое.