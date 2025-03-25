Москва, 25 марта, 2025, 11:34 — ИА Регнум. В Храме святителя Николая на Трёх Горах в Москве началась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной.

Софья Сандурская/ТАСС Прощание с актрисой Ларисой Голубкиной в Москве

Поклонники её творчества собираются около прощального зала с цветами. Венки в память об ушедшей артистке прислали из Минобороны РФ, СК РФ, Союза кинематографистов России, а также венок отправил телеведущий Андрей Малахов.

22 марта стало известно, что Голубкина умерла на 86-м году жизни. По данным СМИ, причиной смерти стал рак крови третьей стадии. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище.

Голубкина родилась в 1940 году в Москве, а после 1959 года начала сниматься в кино. Её дебютом стала главная роль в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (1962). Она также обрела известность благодаря фильмам «Дайте жалобную книгу» (1965), «Сказка о царе Салтане» (1968), «Трое в лодке, не считая собаки» (1979), «Освобождение» (1968–1972) и другим кинокартинам.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта актриса отметила свой 85-летний юбилей. Её поздравил президент России Владимир Путин, заявивший, что Голубкина в полной мере реализовала свой творческий потенциал в кино, на эстраде и в театре, поздравления также направил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

24 марта Путин выразил соболезнования в связи со смертью Голубкиной. Глава государства направил дочери Голубкиной Марии телеграмму соболезнования. Талант, удивительное обаяние, внутренняя культура и достоинство снискали ей высочайшее профессиональное признание и искреннюю зрительскую любовь, отметил российский лидер.