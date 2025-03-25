Москва, 25 марта, 2025, 11:29 — ИА Регнум. Со стран Запада следует взыскать репарации за колониализм, а также на правовом уровне пресечь попытки его возрождения. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин

«Сегодня было бы исторически справедливым оценить ущерб, нанесённый всему человечеству западноевропейскими колониальными империями. Эти государства и в наши дни не прекращают цепляться за ускользающую гегемонию. В идеальном варианте следует даже добиваться справедливой компенсации этого ущерба, используя для этого все международные площадки», — отметил он в ходе круглого стола по теме колониализма.

Нарышкин также уточнил, что, основываясь на исторических фактах, нужно поставить надёжный правовой заслон новым попыткам возрождения системы колониализма со стороны стран коллективного Запада.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что колониальная политика должна была остаться позорной страницей прошлого, однако Запад и сейчас пытается прибегать к подобным практикам.

Российский лидер добавил, что такая политика западных стран стала одним из главных дестабилизирующих факторов в международных отношениях, барьером на пути развития всего человечества.