Москва, 25 марта, 2025, 11:17 — ИА Регнум. Ведущий телепрограмм «Времечко» и «Сегоднячко» Константин Цивилев скончался в Москве на 60-м году жизни. Об этом 25 марта сообщает «Московский комсомолец».

РИА Новости/Валерий Левитин Константин Цивилев

По данным газеты, журналист умер в своей квартире на Пятницком шоссе.

Цивилев окончил Московский государственный институт культуры. С 1992 года он работал редактором отдела сатиры и юмора на «Радио 1», позже — автором и ведущим на ОРТ, в программе «Загадка СБ». Настоящую славу журналисту принесла работа корреспондентом и ведущим программ «Времечко» и «Сегоднячко», которые в разное время выходили на НТВ и ТВЦ.

Кроме того, Цивилев вел такие телепрограммы, как «Иван, Петров, Сидоров», «Твой континент», «Жидкие гвозди», «Что новенького?», «Дела житейские». Он также снял 50 документальных фильмов из цикла «Городские истории» и больше тысячи телесюжетов.