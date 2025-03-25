Лондон, 25 марта, 2025, 11:07 — ИА Регнум. Киевский режим может лишиться 500 тыс. снарядов от Чехии, если к власти в республике придёт оппозиционное движение ANO во главе с экс-премьером страны Андреем Бабишем. Об этом заявил действующий премьер-министр Чехии Петр Фиала в интервью британскому изданию The Financial Times (FT).

Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Бабиш против этой инициативы по боеприпасам, против расходов на оборону, он говорит о мире без каких-либо условий», — отметил Фиала.

Премьер-министр уточнил, что в 2024 году Чехия поставила Украине около 520 тыс. снарядов калибра 155 мм, и, по его словам, столько же планируется поставить и в 2025 году. Однако Фиала предупредил, что в случае поражения правящей коалиции на парламентских выборах в октябре военная помощь может оказаться под угрозой.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля FT уже писала о Бабише. В газете предположили, что его партия в случае победы на парламентских выборах в республике будет выступать за остановку военной помощи Украине. Также уточнялось, что Бабиш может укрепить связи с другими европейскими лидерами, поддерживающими Россию, среди которых премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также претендующий на пост следующего канцлера Австрии Герберт Кикль.

В конце января американское агентство Bloomberg сообщало о смене настроений в странах Евросоюза после остановки транзита российского газа через территорию Украины. По данным агентства, националистический крен в Венгрии, Словакии и Австрии серьёзно угрожает поддержке киевского режима. Агентство обратило внимание и на переизбрание на пост президента Хорватии Зорана Милановича, который выступает против поддержки Украины.