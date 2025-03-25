Москва, 25 марта, 2025, 11:09 — ИА Регнум. Необходимо пересмотреть международные механизмы защиты представителей СМИ в зоне боевых действий. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова

«Гибель журналистов в результате атаки боевиков говорит о необходимости кардинального пересмотра международных механизмов защиты представителей СМИ в зоне боевых действий», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.

По мнению омбудсмена, существующие на данный момент меры, которые были разработаны десятки лет назад, не отвечают нынешним реалиям и закрепленному в международных документах праву на свободу слова.

Москалькова также выразила соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам журналистов, убитых бойцами киевского режима при исполнении профессионального и гражданского долга.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в результате ракетных ударов погибли журналист «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели, ранения также получил корреспондент ТАСС Михаил Скуратов.

По факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела украинскими формированиями поселка Михайловка в Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело.

Заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак заявил, что организация выступает против убийств и ранений корреспондентов и надеется, что все случаи будут тщательно расследованы.

Российские дипломаты на ближайшем заседании по Украине в Совбезе ООН поднимут вопрос о произошедшей трагедии. В МИД РФ призвали мировое сообщество осудить преступления ВСУ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность, учинив серию жестоких расправ над российскими журналистами.