Москва, 25 марта, 2025, 10:59 — ИА Регнум. Российская делегация вылетает из столицы Саудовской Аравии в Россию, где прошли переговоры с представителями США. Об этом 25 марта в эфире телеканала «Россия-24» сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Global Look Press/Wang Dongzhen/XinHua

Сенатор добавил, что несколько часов назад разговаривал с членом российской делегации, главой комитета Совфеда по международным делам Григорием Карасиным, который заявил, что выезжает в аэропорт.

«Они вылетают или уже вылетели из Эр-Рияда. Будет посадка в одном из промежуточных аэропортов, вечером ожидаем нашу делегацию в Москве», ― добавил Джабаров.

Как передавало ИА Регнум, встреча представителей России и США началась в столице Саудовской Аравии в отеле Ritz-Carlton в районе 10:00 мск 24 марта. Делегации общались без журналистов. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами. Российскую сторону кроме Карасина представлял советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что и у Москвы, и у Вашингтона есть желание двигаться по пути мирного урегулирования конфликта на Украине, но для достижения договорённости ещё предстоит урегулировать множество различных аспектов.

Карасин заявил, что переговоры России и США продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и отдельные страны. По его словам, на консультациях в Эр-Рияде удалось обсудить много проблем. Сенатор отметил, что это был непростой, но насыщенный, конструктивный и полезный диалог для обеих сторон.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 марта в интервью Первому каналу раскроет некоторые аспекты российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано 25 марта.