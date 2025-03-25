Варшава, 25 марта, 2025, 10:53 — ИА Регнум. Замглавы МИД Польши Анджей Шейна публично заявил о своей борьбе с алкогольной зависимостью.

Fot. Tedi/Newspix. Pl/Global Look Press Анджей Шейна

Ранее из-за его трудностей с координацией и речью в публичном пространстве дипломата заподозрили в проблемах с алкоголем. В частности, данная тема была поднята в статье Gazeta Wyborcza от 17 марта.

«Хочу сообщить вам, что я столкнулся с проблемой злоупотребления алкоголем. Благодаря поддержке моей семьи, друзей и особенно докторов Б. Вороновича и Д. Воронович, а также команде терапевтов, я вернул контроль над своим здоровьем. Я прошу прощения у всех, кого затронула моя проблема», — написал он в соцсети X.

Шейна также уточнил, что факт прохождения им терапии был проверен Агентством внутренней безопасности Польши.

Как передавало ИА Регнум, у одного из главных союзников Польши, главы киевского режима Владимира Зеленского, возможно, тоже есть зависимость. Так, журналисты и пользователи Сети ранее обратили внимание на странное поведение Зеленского во время пресс-конференции в Мюнхене 14 февраля. На кадрах видно, что у главы киевского режима непроизвольно дёргаются брови и плечи, он хаотично меняет положение рук и головы, выражение лица, открывает и закрывает рот. Зеленский «зависал», глядя в одну точку, и постоянно тёр нос рукой.

Комментаторы предположили, что он находился под действием наркотиков. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично поинтересовалась, будет ли в очередной раз отрицаться причина странной мимики главы киевского режима. Она подчеркнула, что всё видно даже невооружённым глазом.