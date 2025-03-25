Махачкала, 25 марта, 2025, 11:05 — ИА Регнум. Кадры последствий взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Махачкале появились в Сети 25 марта.

Соцсети. Кадр из видео

На записи видно поврежденное остекление рядом стоящих домов, а также частично обгоревший фасад здания, где произошел взрыв. Кроме того, взрывная волна разрушила стены квартир на седьмом этаже.

Также видны поврежденные взрывной волной и обломками автомобили, припаркованные у эпицентра происшествия.

Как передавало ИА Регнум, утром 25 марта после мощного взрыва в многоэтажке в Махачкале начался пожар. По информации МЧС России, из дома эвакуировали 150 человек. Открытое горение ликвидировали. Повреждено остекление в соседних домах и около 50 припаркованных автомобилей.

Администрация Махачкалы сообщила в Telegram-канале, что дом входил в реестр незаконно возведённых и не вводился в эксплуатацию.