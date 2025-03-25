Махачкала, 25 марта, 2025, 11:00 — ИА Регнум. Три человека пострадали при взрыве в магазине сотовой связи в Махачкале, сообщили в мэрии города.

Соцсети. Кадр из видео

Ранее в МВД проинформировали о хлопке газовоздушной смеси, который произошёл в магазине на проспекте Имама Шамиля. Отмечалось, что пострадавших, предварительно, двое.

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ЧП стало вторым за утро. Ранее взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме на улице Гапцахской. Там пострадали два человека. Женщину в тяжёлом состоянии и мужчину в состоянии средней степени тяжести доставили в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского.

Последствия взрыва на Гапцахской сняли на видео. На кадрах видна парковка перед домом, усеянная обломками, и выбитые взрывной волной стёкла. Пожарные ликвидировали открытое горение, начавшееся после взрыва.

Из дома были эвакуированы 150 человек. В мэрии сообщили, что дом входил в реестр незаконно возведённых и не вводился в эксплуатацию.