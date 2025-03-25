Кемерово, 25 марта, 2025, 11:22 — ИА Регнум. Председателя совета директоров компании «СДС-уголь» и собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева осудили на 3,5 года условно по делу о взрыве на шахте, жертвой которого стал 51 человек. Приговор вынес центральный районный суд Кемерова.

Данил Айкин/РИА Новости Михаил Федяев

«Признать [Федяева] виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия)», — зачитал вердикт судья.

Собственника шахты приговорили к лишению свободы на срок три года и шесть месяцев, а также на полтора года запретили ему заниматься управленческой деятельностью, связанной с эксплуатацией опасных производственных объектов. Наказание Федяеву назначили условно с годовым испытательным сроком.

Как установило следствие, подсудимому было известно о нарушениях на шахте. Там систематически выявляли превышения предельно допустимой концентрации метана, но собственник не проводил проверки и не обеспечил меры безопасности. В дальнейшем бездействие руководителей привело к трагедии.

Бывшего генерального директора компании «СДС-уголь» Геннадия Алексеева осудили на пять лет и три месяца, бывшего технического директора Антона Якутова — на пять лет колонии. Обоих, как и Федяева, признали виновными в злоупотреблении полномочиями.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» в посёлке Грамотеино Кемеровской области произошёл взрыв метана. Погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей, ещё 106 человек пострадали. Трагедия стала одной из самых масштабных в отрасли за последние годы.

Ростехнадзор назвал основными техническими причинами аварии загазирование лавы из-за отсутствия необходимого количества воздуха, аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы. Основные организационные причины, указали в ведомстве, системное искажение результатов контроля аэрологической безопасности и нахождение людей в загазированных горных выработках.

Бывший инспектор Ростехнадзора Вячеслав Семыкин, осуждённый на три года условно по делу о взрыве на шахте, умер в 2023 году. В суде он не признал вину.

В мае 2024 года главного инженера «Листвяжной» Анатолия Лобанова приговорили к четырём годам колонии общего режима.